Le job est fait. Déjà qualifiés depuis le mois de mars pour l’Euro U21 programmé en juin et juillet 2023, les Espoirs belges ont achevé leurs éliminatoires sans la moindre défaite. "Nous pouvons être fiers de cette campagne qui se termine avec six victoires et deux matchs nuls. Nous n’avons pas été battus et nous n’avons encaissé aucun but dans le jeu", sourit Jacky Mathijssen.



