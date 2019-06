Face à l'Italie, l'un des favoris du tournoi, les hommes de Johan Walem veulent prouver que le zéro sur six est trop sévère. Pour ce faire, ils devront sauver l'honneur en alliant la manière au résultat.- 52':- 45': l'Italie ouvre le score via Nicolo Barella, qui trompe De Wolf en deux temps sur un ballon qui traine dans le rectangle !- 41': Saelemaekers réussit un festival dans la défense italienne mais sa percée se termine par une chute qui laisse l'arbitre de marbre. Dans la foulée de cette chute, Chiesa vient marcher sur la main du Belge, au sol. Preuve que les Italiens sont tendus, au moment de jouer leur qualification à domicile.- 27': sur une intervention défensive, Cools a failli marquer contre son camp. Mais De Wolf était attentif.- 10': sur un bon ballon en profondeur, Lukebakio prend la défense de vitesse et arme une volée du gauche. Le gardien transalpin se détend bien.- 8': l'Italie est la plus dangereuse, en ce début de partie. Les flancs locaux vont notamment très vite...