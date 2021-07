Six saisons au Bayern Munich (entre 1982 et 1988), cinq trophées (trois titres et deux Coupes), une finale de la C1 (défaite 1-2 contre le Porto de Madjer), 215 matchs en tout : Jean-Marie Pfaff (67 ans) est un Munichois pour la vie. Voici ses dix conseils aux milliers de supporters belges (1 400 ont certainement un ticket, des milliers d’autres ont tenté d’en avoir un) qui se déplacent en Bavière ce vendredi.