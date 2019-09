La Belgique s'est inclinée 1 à 0 (mi-temps: 1-0) au Pays de Galles pour son premier match de qualifications pour l'Euro de football pour Espoirs 2021, vendredi à Wrexham.

Le seul but de la partie a été inscrit par Brennan Johnson dès la 3e minute de jeu.

Les Diablotins de Johan Walem recevront la Bosnie-Herzégovine mardi (20h00) à Louvain. Ce sont les deux premières rencontres de qualifications en vue d'un championnat d'Europe prévu en 2021 en Hongrie et en Slovénie. L'Allemagne et la Moldavie figurent également dans le groupe 9 des Belges. Les Moldaves s'étaient inclinés 4 à 0 en Bosnie en mars pour ouvrir cette compétition.

Les neuf vainqueurs de poule et les deux meilleurs deuxièmes sont directement qualifiés pour l'Euro. Les 8 autres deuxièmes se disputeront les quatre tickets vacants dans un tour de barrage. Le plateau de la phase finale sera composé de 16 pays, quatre de plus que les autres éditions. La Hongrie et la Slovénie sont automatiquement qualifiés.