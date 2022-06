Des Diables et des Dragons. Le combat est prometteur et le sort adore visiblement les opposer. Depuis septembre 2012, la Belgique et le Pays de Galles ont déjà joué sept fois l’un contre l’autre, à chaque fois dans un match officiel. Et deux nouvelles rencontres s’annoncent : ce samedi à Cardiff et le 22 septembre prochain à Bruxelles. On en sera donc à neuf duels en pile dix ans.