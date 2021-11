La soirée de samedi aurait dû être la fête de Gareth Bale. Auteur d’un triplé au match aller en Biélorussie, l’attaquant du Real Madrid célébrait sa 100e apparition sous le maillot national. Mais finalement, Bale s’est montré plutôt discret, au contraire de tous ses coéquipiers qui ont réalisé une très grande performance collective.

"Je suis absent depuis deux mois. Le plan était de jouer 45 minutes pour essayer de me préparer au mieux pour mardi", confiait la star galloise au micro de Sky Sports .

Faciles vainqueurs des Biélorusses (5-1), grâce notamment à un doublé d’Aaron Ramsey, les hommes de Robert Page sont déjà assurés de participer aux barrages en mars prochain, soit via le second ticket du groupe, soit via leur statut de vainqueur de groupe en Ligue des nations.

Pour le prestige et le statut de tête de série en barrages, les Gallois veulent toutefois terminer deuxièmes du groupe de la Belgique, et laisser le troisième ticket " Ligue des nation s " , aux Tchèques. Ils devront pour cela prendre au minimum un point contre les Diables rouges mardi à Cardiff ou espérer un faux pas de la République tchèque contre l’Estonie.

"Nous voulons gagner chaque match et ce ne sera pas différent mardi", assure le sélectionneur gallois Robert Page. "Nous voulons finir en beauté et ne pas se faire peur jusqu’au bout. Nous voulons vraiment décrocher cette deuxième place. La meilleure équipe du monde vient à Cardiff, ça va encore être un combat mais nous serons prêts à nous battre."

Pour la première fois depuis 1996, le Pays de Galles a marqué cinq buts dans un match qualificatif pour la Coupe du monde. "Nous avons fait ce que nous voulions faire", pointe Aaron Ramsey, l’homme du match. "Nous sommes ravis d’être maintenant dans une position où nous pouvons terminer deuxième. Le match de mardi sera énorme et nous espérons encore décrocher un résultat spécial. Nous avons eu de belles batailles contre la Belgique au fil des ans, espérons-en une autre mémorable."

Il est vrai que les récents affrontements entre Diables rouges et les Dragons ont souvent été très disputés. Au match aller, la Belgique s’était imposée 3-1 mais l’on se souvient surtout de cette très frustrante défaite en quart de finale de l’Euro 2016 (3-1). "C’est évidemment un match énorme qui nous attend mardi, contre l’un des meilleurs adversaires, mais c’est un combat pour lequel nous sommes prêts", se motive le défenseur Ben Davies.