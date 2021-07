Retour sur les histoires belges de Roberto Mancini, entraineur de l'Italie.

Bourreau d'Anderlecht comme joueur…

Aussi bien lors de la finale de la C2 qu’en C1, il avait joué un rôle crucial avec la Sampdoria.

Les plus jeunes lecteurs ne l’ont sans doute jamais vu jouer au football, mais Roberto Mancini était un attaquant très doué. La majorité de ses succès, il les a obtenus à la Sampdoria, où il formait un duo crachant le feu avec Gianluca Vialli, qui fait également partie du staff actuel de l’Italie. Les gemelli del gol (les jumeaux du but) ont remporté le seul titre de la Sampdoria (en 1991), quatre Coupes et ils ont joué trois finales européennes.

(...)