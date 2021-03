Loïs Openda (17e), Yorbe Vertessen (53e) et Ignace Van der Brempt (54e) ont marqué les buts des U21 belges. Mehdi Carcela, Samuel Bastien, Arnaud Bodart et Maxime Lestienne jouaient notamment pour le Standard. Tandis que la phase de groupes de l'Euro U21 se dispute en ce moment en Hongrie et en Slovénie, la nouvelle génération de Diablotins se trouve en stage à Tubize. Le match amical contre le Standard fait partie de ce rassemblement. Les joueurs de Jacky Mathijssen n'avaient pas réussi à se qualifier pour l'Euro malgré deux victoires contre l'Allemagne.

L'effectif des U21 a été profondément renouvelé. De l'ancien groupe, seuls les défenseurs Marco Kana et Arthur Theate, le milieu de terrain Aster Vranckx et l'attaquant Loïs Openda sont toujours présents en vue des qualifications pour l'Euro U21 2023, organisé en Géorgie et en Roumanie (9 juin-2 juillet 2023). La Belgique a été versée dans le groupe 9 avec le Danemark, la Turquie, l'Ecosse et le Kazakhstan. Seize équipes disputeront le tour final. Les neufs vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième se qualifieront directement pour l'Euro, rejoignant la Roumanie et la Géorgie, assurées d'un ticket en tant que pays organisateurs. Les huit autres deuxièmes joueront un barrage pour les quatre dernières places.

La Belgique débutera son parcours qualificatif le 3 juin au Kazakhstan.