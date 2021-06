Un miracle. 159 jours après sa déchirure au tendon d'Achille, Axel Witsel a déjà refoulé les pelouses. Face au Danemark, il a d'ailleurs démontré toute son importance en insufflant beaucoup de calme à son équipe. Initialement, le joueur devait peut-être jouer uniquement lors du troisième match contre la Finlande. Il aura donc remporté sa course contre-la-montre pour revenir plus tôt que prévu et en jouant une bonne demi-heure.

Son père, très présent pendant la revalidation de son fils, n'a pas pu cacher ses larmes au moment de la montée au jeu d'Axel. Et ce même s'il a tenté de les dissimuler derrière sa casquette des Diables. Des images émouvantes qui prouvent encore un peu plus la véritable prouesse réussie par le milieu de Dortmund.