Un scénario comme celui-là ? Je n’ai plus connu ça dans ma carrière, non."

"La rencontre la plus folle que j’ai disputée, je crois."

Jonathan Legear et Marvin Ogunjimi n’ont pas oublié cette soirée du 12 octobre 2010 que les Diables rouges ont terminé la tête entre les mains, après être passés par toutes les émotions avant d’encaisser le 4-4 dans les arrêts de jeu.

Onze ans et trois mois sont passés, mais cela remonte à des années-lumière. Les fondements de la génération actuelle étaient en construction. Eden Hazard n’avait que 19 ans, Toby Alderweireld (21) fêtait sa dixième cape et le patron de la sélection s’appelait Timmy Simons. Seuls Lombaerts et lui avaient plus de 23 ans. Georges Leekens avait remplacé Dick Advocaat six mois plus tôt… et la Belgique occupait une grandiose 62e place au classement Fifa, coincée entre l’Iran et l’Ouganda. On rembobine le fil d’une soirée folle, douloureuse et, qui aura coûté très cher dans la course à la qualification pour l’Euro 2012.