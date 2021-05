Une telle blessure au tendon d’Achille nécessite en général environ six mois d’arrêt. Certains comme Matz Sels, ont besoin de près de neuf mois avant de revenir sur un terrain. Puis d’autres, comme Axel Witsel, battent des records de vitesse.

"Axel progresse bien et atteint les objectifs fixés par l’équipe de Move to Cure (NdlR : avec Lieven Maesschalck à Anvers) et de Dortmund", confie Richard Evans, le préparateur physique des Diables rouges. "Mais pour le moment, on ne s’attend pas à ce qu’il soit fit tout de suite. Il est seulement à sa 16e semaine de réhabilitation."

(...)