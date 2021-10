Faut-il s'inquiéter pour Romelu Lukaku? Muet depuis six matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant des Blues connaît un coup de moins bien avec les Blues. S'il a marqué un superbe but (inutile) avec les Diables contre la France, il n'est pas parvenu à faire trembler les filets contre Brentford. Malgré tout, il se montre tout de même décisif lors de cette victoire étriquée 0-1 en poussant son défenseur à remettre le ballon sur Chilwell sur l'ouverture du score.

Forcément, les premières critiques s'abattent sur l'attaquant de 28 ans. Sur Sky Sports Italia, Paolo Di Canio a eu des mots très durs envers le produit de Neerpede. "Récemment, j'ai entendu Giuseppe Bergomi, la légende de l'Inter, comparer Lukaku et Osimhen. Pour moi, Osimhen a un esprit différent et il n'est pas ennuyeux comme le Belge", a-t-il affirmé.

Pour l'ancienne légende de West Ham, Big Rom' n'est pas à la hauteur. "Quand la difficulté s'élève, il ne marque plus avec Chelsea. Et ce n'est pas de la faute de ses coéquipiers. Même sans ses buts, Chelsea se trouve en haut du tableau."

Di Canio s'est ensuite permis une comparaison un peu hasardeuse. "Lukaku est un joueur fonctionnel. Comme l'était Llorente dans le système de Conte à la Juventus. Comme l'Espagnol, il est utile dans un certain type de jeu." Ensuite, l'Italien a tout de même admis que "Lukaku était plus fort que Llorente". À noter que sur l'ensemble de sa carrière, l'ex-international de la Roja avait inscrit 178 buts en 601 rencontres. Total déjà largement dépassé pour le Diable qui culmine à 263 roses plantées en 529 matchs. Et tout cela, sans compter ses 68 buts en 101 sélections avec la Belgique. Preuve que, parfois, comparaison n'est pas raison.

Cependant, c'est un fait que les statistiques de l'attaquant sont en berne. Cela ne semble pas inquiéter outre mesure Thomas Tuchel. "Il a été assez isolé car nous avons défendu en bloc et il était un peu trop loin pour nous aider à échapper à la pression. C’était un peu problématique mais il n’y a pas de souci. Normalement, la meilleure chose est qu’il marque, mais il est très altruiste en ce moment, notamment à la recherche de Timo. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter", a déclaré l'ancien coach du PSG à l'issue de la rencontre. L'Allemand devrait certainement titulariser son numéro neuf face à Malmö ce mercredi. L'occasion pour lui de faire taire à nouveau les critiques.