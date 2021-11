Jour après jour, le problème Hazard enfle au Real Madrid. Plutôt épargné par les blessures depuis le début de la saison, le Brainois a vu Vinicius Jr lui passer devant dans la hiérarchie aux yeux d'Ancelotti. Et le Brésilien le rend bien à l'Italien. Face à Séville, il a encore été le héros madrilène avec un but et une mine en pleine lucarne pour offrir la victoire à son équipe en fin de match.

De retour avec son club après un match moyen contre l'Estonie avec la Belgique, Hazard a souffert d'une gastro-entérite juste avant la rencontre contre Grenade le 21 novembre dernier. Ce mardi matin, il était toujours absent de l'entraînement collectif des Merengue. De quoi jeter un nouveau froid sur sa participation à la rencontre de ce mercredi face à l'Athletic.

Une maladie qui l'a déjà fait manquer trois rencontres (deux en Liga et une en C1). Sa dernière participation remonte au 6 novembre. Face à Vallecano, il avait joué sept petites minutes en fin de match. Forcément préoccupant pour celui qui ne comptabilise que 15% de temps de jeu avec son club.