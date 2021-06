Eden Hazard: "J'espérais jouer un peu plus parce que je me sentais bien aux entraînements. Le coach m'avait demandé de ne pas penser à mes blessures. Il m'a demandé de m'amuser et c'est ce que j'ai fait. J'ai pu jouer dix minutes contre la Croatie et vingt minutes aujourd'hui. J'ai besoin de temps de jeu sans prendre de risque. Il faut trouver le bon équilibre mais je fais totalement confiance au coach et au staff. On a commencé la causerie d'avant-match quand Eriksen a eu son accident. On n'était pas bien mais on a appris dans le bus qu'il s'était réveillé et que ça allait mieux. C'est beaucoup plus important que le foot. On lui dédie cette victoire".





Roberto Martinez: "J'ai des mauvaises nouvelles concernant Castagne. Il a une double fracture et son tournoi est terminé. Vertonghen a mal à la cheville mais je ne pense pas que cela posera problème pour la suite. La satisfaction principale est d'avoir bien entamé cette compétition. On a montré une bonne concentration. Chaque joueur a joué son rôle et on aura besoin des 26 hommes durant cet Euro. Voir Meunier monter au jeu et influencer la rencontre à ce point fait plaisir. Notre dernière rencontre ici s'était soldée sur une victoire quatre buts à un et je trouve que notre prestation aujourd'hui est encore meilleure. On avait d’ailleurs très bien préparé le match. On doit continuer à grandir comme équipe. Le retour d'Eden est également très important pour l'équipe".