Dodi Lukebakio :

Michy Batshuayi :

"C'est un grand jour pour moi, je suis très fier d'avoir pu jouer avec l'équipe nationale. J'espère que c'est le commencement d'une grande histoire. J'apprends tous les jours et j'essaye de mettre en pratique en club quand je rentre en Allemagne. J'ai fait un match correct mais j'aurai pu faire mieux, on peut toujours faire mieux. L'Euro, c'est mon objectif et je fais tout pour y être."

"C'est sûr que personnellement ça fait du bien. Il y avait beaucoup de nouveaux joueurs et ils ont très bien écouté les consignes du coach, ça fait du bien de gagner ce genre de match et c'est très important. C'est une équipe difficile à jouer, c'est une équipe très physique, l'année passée, ils nous ont éliminé. C'était un bon test match pour les nouveaux et moi aussi. Contre l'Angleterre, il faudra juste gagner."

Hannes Delcroix :

"Incroyable d'être avec les Diables, tu vois que dans le foot ça peut aller très vite. Je suis très content d'être là et c'est toujours chouette de jouer avec ces joueurs. C'est vraiment quelque chose de spécial de jouer pour les Diables Rouges. Je trouve que je suis bien rentré, j'ai quand même raté quelques passes mais sinon je suis content. Avec les U21, c'est un match très important qu'on doit gagner."

Roberto Martinez :

"Je ressens une grande satisfaction, on a prouvé notre valeur comme équipe. En première mi-temps, on était pas là, nous avons fait des erreurs et en deuxième mi-temps c'était différent, on a bien défendu et on est revenu au score. C'est une bonne mentalité et en tant que coach quand on voit ça, on est content."