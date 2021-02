Ce sont deux grands rendez-vous qu’ont fixés les Red Flames à leur agenda cette semaine. Au programme, ni plus ni moins que la réception des Pays-Bas, champions d’Europe et vice-champions du monde en titre, ce jeudi soir et un déplacement à Aix-la-Chapelle quatre jours plus tard pour y affronter l’Allemagne, dont le palmarès international affiche huit titres européens et deux Coupes du monde.

Soit deux duels, en quelques jours, face à des nations classées respectivement à la 4e et à la 2e place du ranking mondial, soit bien devant des Red Flames pointant à la 17e place, l’Allemagne n’ayant, de son côté, pas quitté le 2e rang, derrière les États-Unis, depuis le 23 mars 2018.

Si ces deux confrontations restent avant tout amicales et s’englobent dans le contexte de candidature conjointe pour le Mondial 2027 "Three Nations, One Goal", elles vont servir de révélateurs pour une équipe noir-jaune-rouge en constante progression et dont l’entourage affiche une volonté claire de faire avancer et progresser le football féminin en Belgique.