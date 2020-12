La Belgique n’a pas fait dans le détail pour décrocher sa qualification.

La revanche est prise face à la Suisse. Et quelle revanche ! En battant son concurrent direct pour l’Euro sur le score de 4-0, la Belgique a surtout montré qu’elle méritait sa place à l’Euro ! Si on ne peut pas parler d’une énorme domination, la mission est surtout réussie et la Belgique ira bien défendre ses chances en Angleterre, en 2022, lors de l’Euro pour une deuxième participation d’affilée !