Attendu par les Red Flames, ce derby des plats pays, qui se jouait dans l’antre habituel des Diables rouges, devait servir de test à un an et demi de l’Euro 2022, histoire de voir où l’équipe d’Ives Serneels se situe. L’une des conclusions de cette défaite face aux vice-championnes du monde en titre, dans le cadre de la candidature conjointe avec les Pays-Bas et l’Allemagne pour l’organisation du Mondial 2027, est qu’il reste encore pas mal de boulot pour espérer ne pas tenir seulement le rôle de Petit poucet en Angleterre...