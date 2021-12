BBC Sports, Sky Sports et ESPN n’ont pas tardé à les relayer. Les photos et la vidéo décalées des Diables, vêtus de leur pull de Noël, ont rapidement fait le tour de la planète. "Nous avons même reçu un message de quelqu’un qui venait de Chine", rigole Manu Leroy.

La vidéo mettant en scène Roberto Martinez, Guy Thys et Raymond Goethals sur la Grand-Place (grâce à la technologie du deepfake) avait déjà fait le buzz avant l’Euro. Tout comme la campagne "#Deviltime" durant le tournoi. Quelques mois plus tard, cette campagne festive constitue un nouveau coup gagnant pour l’ancien gardien des Red Lions, reconverti en directeur du marketing et de la communication à l’Union belge.