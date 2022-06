Dominateurs de bout en bout, il aura fallu 59 minutes aux Diables rouges pour prendre les commandes de ce Belgique-Pologne. Qu'à cela ne tienne, la dernière demi-heure allait tourner au récital. Si Hazard et Batshuayi, entre autres, avaient raté de nombreuses occasions, un certain Leandro Trossard allait s'offrir un doublé en sortie de banc, pour tuer le suspense.Après un joli solo sur le 3-1, le joueur de Brighton a envoyé une sublime frappe enroulée dans la lucarne adverse pour le 4-1, à admirer ci-dessus. "C'était volontaire, je vous l'assure ! Je comprends qu'on peut croire l'inverse mais j'avais vu que le gardien était avancé", a assuré le joueur à l'interview d'après match.Sept minutes plus tard, Carrasco se sortait du pressing et servait Dendoncker dans l'axe. Le défenseur central avait de l'espace devant lui et s'avançait pour armer une lourde frappe des 25 mètres, débloquant ainsi son compteur en équipe nationale.