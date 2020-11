Entre juillet et septembre, 34.500 personnes ont répondu à un questionnaire publié par le bureau d'études iVox. Les fans donnaient leur avis sur plusieurs interrogations posées afin de déterminer "quel Diable étaient-ils".



Il s'est avéré que Yari Verschaeren, Eden Hazard et Leander Dendoncker étaient les joueurs qui possédaient le plus de points communs avec leurs supporters. En se plongeant en détails dans ce sondage, on peut remarquer quelques données intéressantes.

Ainsi, Koen Casteels est l'international qui présente le plus de similarités avec les supportrices de notre équipe nationale. Dans l'enquête, le gardien de Wolfsburg avait indiqué qu'il n'appréciait pas les jeux vidéos, qu'il préférait préparer de bons petits plats, s'intéresser à la mode, faire du sport et profiter de ses vacances sur une plage tropicale.

Tout le contraire de Verschaeren qui aime passer du temps sur sa console, opte pour un hôtel all-in plutôt qu'un camping et adore déguster du vol-au-vent et de la pizza. Ces traits font de l'Anderlechtois le Diable à qui les supporters s'identifient le plus.





De Bruyne idole des trentenaires grâce à sa passion pour les voitures de luxe

Dendoncker prend la palme du joueur préféré des moins de vingt ans. La raison est simple et générationnelle. L'élément de Wolverhampton aime assister à une rencontre sportive à l'étranger, occupe son temps libre par les jeux vidéos et les frites et les pizzas sont ses repas préférés.

Hazard trouve sa cote de popularité particulièrement haute chez les quadragénaires et les quinquagénaires. Son goût pour les vacances culinaires et son amour pour le cyclisme correspond aux passions de ces tranches d'âge. Contrairement à De Bruyne qui est davantage apprécié par les trentenaires surtout grâce à son goût pour les voitures de luxe.

Si vous n'avez pas participé à l'enquête, il est toujours possible pour vous de déterminer si vous êtes davantage Hazard que Casteels ou Verschaeren en comparant vos hobbys après la lecture de cet article.