Ce quart de finale attendu et indécis entre la Belgique et l’Italie, vendredi à Munich, mettra en opposition des joueurs qui partagent des trajectoires et/ou des profils ressemblants. Au petit jeu du Memory, on s’est essayé à réunir six "jumeaux" aux accointances plus ou moins marquées. Verdict.

Courtois vs Donnarumma: Talents précoces

Ce sont deux phénomènes précoces qui défendront les buts, vendredi. Et ça promet ! Côté belge, on se souvient évidemment de l’émergence de Thibaut Courtois à Genk, à seulement 16 ans. Après trois saisons comme titulaire ponctuées par un titre de champion de Belgique en 2011 avec le Racing, le géant limbourgeois (1m98) signait à Chelsea pour quelque 9 millions d’euros avant d’être prêté à l’Atlético de Madrid et de construire la carrière qu’on lui connaît.

16 ans, c’est justement l’âge qu’avait Gianluigi Donnarumma lorsqu’il s’est imposé comme titulaire dans les cages du Milan AC, son club de cœur. Pas étonnant que, quelques années plus tard, à 19 ans et 50 jours, le gardien italien soit devenu le premier joueur à atteindre les 100 matchs en Serie A. Il totalise aujourd’hui 251 matchs avec l’équipe première du Milan… qu’il s’apprête à quitter pour rejoindre gratuitement le PSG.

Il se verrait bien marquer, ce n’est jamais trop tôt, son règne en équipe nationale (30 sélections déjà) avec un trophée, cet été.