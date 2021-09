La sélection de l'entraîneur Wesley Sonck est actuellement en stage au Portugal. L'ancien attaquant des Diables Rouges a aligné un onze de base composé notamment des Anderlechtois Zeno Debast, Nils De Wilde et Mario Stroeykens ainsi que du défenseur brugeois Noah Mbamba. Évoluant à Manchester City et inscrit sur la liste du club pour la Ligue des champions, Roméo Lavia était également présent en attaque.

La jeune Seleção portugaise était la meilleure équipe sur le terrain et faisait bien circuler le ballon. Du côté belge, on tentait de repartir en contre. Une tactique qui a porté ses fruits dès la neuvième minute. Roméo Lavia récupérait un ballon dans le milieu de terrain et lançait Stroeykens, qui à son tour isolait l'attaquant de Charleroi Anthony Descotte qui plaçait entre les jambes du gardien.

Les Portugais ont gardé le pied sur le ballon durant toute la rencontre sans trouver l'ouverture. Au contraire des jeunes Belges qui finissaient par doubler la mise en fin de match grâce au Genkois Diawara, rentré au jeu un peu plus tôt.