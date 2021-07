Cette élimination en grand tournoi est sans doute la plus justifiée des quatre subies par la génération dorée, tant l'Italie a semblé maitriser son sujet durant 70 minutes. Avant d'abandonner le ballon à la Belgique en fin de match pour reculer tant et plus, sans vraiment souffrir pour autant.



Pourtant, cinq jours plus tôt, les Diables étaient passés par toutes les couleurs dans une fin de match qui offrait le scénario inverse face au Portugal. On s'est "amusé" à comparer les vingt dernières minutes des deux rencontres et, sans surprise, les Diables dont on vantait la maturité et l'expérience au cours des derniers mois, se sont faits avoir comme des jeunes premiers.



(...)