Cela n’a échappé à personn : Maxime Lestienne est le meilleur Standardman depuis le début de la saison et l’un des meilleurs joueurs de Pro League.

Avec cinq buts marqués (et un assist), le natif de Mouscron est en train de retrouver la forme qui était la sienne lors de sa période brugeoise (2010-2014). À l’époque, les prestations de Lestienne avaient convaincu Marc Wilmots d’appeler le gaucher en équipe nationale. C’était à la fin du mois de mai 2013, lors d’une rencontre amicale entre les États-Unis et la Belgique (victoire 2-4) mais l’ailier n’était pas monté au jeu. Et depuis lors, il n’a plus jamais été appelé.

Mais cette situation pourrait évoluer. Le Standard a en effet reçu une préconvocation internationale pour son attaquant de 27 ans en vue des rencontres face à Saint-Marin et au Kazakhstan des 10 et 13 octobre prochains (mais pas pour Vanheusden ni Amallah). Reste désormais à savoir si Maxime Lestienne fera partie ou non de la liste définitive de Roberto Martinez.

Réponse début octobre.