"Je suis très content pour lui, je lui ai d’ailleurs envoyé un message", confie l’entraîneur du Standard, qui a accueilli Witsel la semaine dernière dans ses installations. "C’est l’objectif qu’il s’était fixé et quand je vois le cheminement effectué, je trouve ça logique de l’avoir dans le groupe. Il apportera sa fraîcheur et son expérience en cours de tournoi. Quand on connaît sa carrière et sa personnalité, je n’avais aucun doute sur sa volonté de revenir. Il a travaillé dur et cela devrait lui permettre de rejouer un peu avant l’Euro."