Contrairement à leurs coéquipiers, les deux joueurs n'avaient pas pu s'entraîner individuellement étant forcé à un isolement strict à domicile durant 14 jours. Ils doivent maintenant compléter leur propre programme d'entraînement afin de se remettre en forme, a communiqué le Hertha Berlin. Cinq cas de coronavirus au club avaient conduit à une quarantaine de deux semaines pour l'équipe et le staff.

La reprise de la compétition lundi soir a permis à l'Hertha Berlin d'aller chercher un point important à Mayence (1-1) dans le cadre de la lutte pour le maintien, sans, donc, Lukebakio et Plattenhardt, ni d'ailleurs le gardien norvégien Rune Jarstein qui ne devrait lui plus jouer cette saison, trop sévèrement touché par le virus.

Au classement de la Bundesliga, le Hertha Berlin (27 points, 29 matches) a donc grappillé une unité lundi et revient à deux points de Cologne, barragiste (29 points, mais avec deux matches de plus), mais 17e et avant-dernier reste toujours en position de rélégable. Schalke 04 ferme la marche avec 13 points (30 matches). Le club berlinois jouera encore contre Freiburg en match d'alignement jeudi. Il devra aussi rattraper son match contre la lanterne rouge, Schalke 04, le 12 mai.