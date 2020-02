Eden Hazard a déjà fait des progrès en espagnol.

On a retrouvé Eden Hazard ! Virevoltant sur le terrain avec le Real Madrid contre le Celta Vigo (2-2), le Diable rouge n'a rien perdu non plus de sa bonne humeur. Preuve en est cette interview accordée à la chaîne Movistar après la rencontre, où il prend le temps d'expliquer à un journaliste comment on prononce son nom.

"C'est Hazard avec un Z", tient-il à préciser. "Je sais qu'on dit ça différemment ici mais en Belgique, c'est comme ça qu'on prononce", avant d'ajouter un "tranquilo" qui le caractérise plutôt bien.

C'est aussi l'occasion de constater que le numéro 7 du Real a déjà fait des progrès en espagnol, même s'il a finalement préféré s'exprimer en anglais au cours de l'interview. Sur les réseaux sociaux, les mauvaises langues disent même qu'il parle déjà mieux espagnol après 6 mois dans la capitale que Gareth Bale après 7 ans...