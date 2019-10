Romelu Lukaku est contraint de déclarer forfait pour le duel comptant pour la 2e journée de la Ligue des Champions de football que l'Inter Milan dispute à Barcelone mercredi.

Romelu Lukaku est resté à Milan pour soigner une blessure au quadriceps qui date d'une dizaine de jours, a expliqué son entraîneur à l'Inter, Antonio Conte, mardi lors du traditionnel point presse à la veille du rendez-vous en Catalogne.

"Il se plaint depuis dix jours et se bat contre ça", a confié Conte. "Ce n'est rien de très sérieux me dit mon staff, mais il faut respecter les sensations du joueur. On ne veut pas prendre de risque. C'est une blessure mineure et je suis optimiste sur un retour rapide."