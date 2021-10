Match pour la 3e place La Belgique, ses clubs et ses joueurs, a rarement été en réussite à Turin, où on n’a pas oublié le drame du Heysel.

Les liens entre la Belgique et la Juventus sont à la fois étroitement liés, et délicats.

Le club italien dispose d’un important fan-club officiel, à Liège, et il a entrepris des partenariats, avec Zulte Waregem ou via une académie, et des stages organisés pour la jeunesse belge.

Les clubs belges, eux, ont rarement été à la fête contre la Vieille Dame (10 défaites en 14 matchs), et ils ne sont que deux joueurs a porté la vareuse des Bianconeri alors que les Diables rouges sillonnent les quatre coins de l’Europe.

Le drame du Heysel en 1985, et le décès de 39 personnes, dont une majorité de supporters de la Juve, a également été un traumatisme, qui a longtemps marqué l’histoire du football belge.

Ce dimanche, la Belgique disputera son troisième match à Turin, après celui de jeudi, perdu contre la France, et la toute première confrontation contre l’Italie, le 1er mai 1913. Une défaite, 1-0…

(...)