Roberto Martinez s'est montré, comme à son habitude, plutôt positif au sujet des questions sensibles autour de l'équipe nationale.

Le Catalan est confiant tant pour Eden Hazard, qui va se faire opérer jeudi à Dallas de la cheville, que pour le stage des Diables Rouges au Qatar à la fin du mois de mars. "Pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter", a déclaré Martinez mardi à Amsterdam à l'issue du tirage au sort de la prochaine Ligue des Nations. Blessé à la cheville avec le Real Madrid, le capitaine belge va subir une opération jeudi aux Etats-Unis. "J'ai vu Eden Hazard et il était très positif, comme toujours", a assuré le sélectionneur belge. "Je suis confiant, je pense que tout va bien se passer et qu'il va même pouvoir jouer avec le Real avant l'Euro. Je ne suis pas inquiet. Si l'opération se passe bien, il sera de retour rapidement et va pouvoir participer aux succès de son club", a ajouté Roberto Martinez, qui "n'envisage pas du tout le tournoi sans Eden".

Le sélectionneur s'est montré tout aussi enthousiaste à l'idée du stage au Qatar, et ce malgré le coronavirus qui a notamment provoqué l'annulation du Grand Prix MotoGP du Qatar. "Nous n'allons prendre aucun risque et nous suivons évidemment la situation de près. Mais nous avons eu des discussions très positives avec la fédération qatari et, pour l'instant, rien n'est remis en question", a assuré Roberto Martinez. Qui ne cache toutefois pas qu'un plan B est prévu: "Il en faut un mais je reste positif au vu des informations que nous recevons."

En vue de l'Euro, la Belgique se rendra au Qatar pour défier le Portugal (27 mars) et la Suisse (30 mars) en match de préparation.

Mardi, les Belges ont hérité de l'Angleterre, du Danemark et de l'Islande dans le groupe 2 de la Ligue A de la prochaine Ligue des Nations.