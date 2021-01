Divock Origi est entré en fin de match alors que Toby Alderweireld n'a pas quitté le banc.



Après 4 matchs de Premier League sans marquer, Liverpool s'est imposé 1-3 grâce à des buts de Roberto Firmino (45e+4), Trent Alexander-Arnold (47e) et Sadio Mané (65e) contre un but de Pierre-Emile Hojbjerg (49e). Toby Alderweireld est resté sur le banc des Spurs lors de ce choc de la 20e journée de Premier League alors que Divock Origi est entré à la 87e minute. Au classement, Liverpool remonte à la 4e place de Premier League avec 37 points, deux de moins que le 3e, Leicester. Tottenham est 6e avec 33 points.



Naples, le tenant du titre, s'est qualifié jeudi pour les demi-finales de la Coupe d'Italie en battant La Spezia 4 à 2 à domicile. Dries Mertens a débuté sur le banc napolitain, montant au jeu à la mi-temps en remplacement de Hirvinh Lozano.

En demi-finale, par matches aller-retour (contrairement aux quarts) les 3 et 10 février, l'équipe de Gennaro Gattuso, actuellement 6e de Serie A, sera opposée à l'Atalanta Bergame, qui l'a emporté 3-2 sur son terrain contre la Lazio Rome mercredi. La seconde demie mettra aux prises la Juventus Turin et l'Inter Milan. L'Inter a éliminé l'AC Milan 2-1 mardi et la Juve a dominé la SPAL, dernier représentant de 2e division, 4 à 0 mercredi. Dans son stade Diego Armando-Maradona, le Napoli a rapidement plié l'affaire, marquant ses quatre buts en première période -un pratiquement toutes les dix minutes !- par Kalidou Koulibaly (5e), Hirving Lozano (20e), Matteo Politano (30e) et Elif Elmas (40e) face à une Spezia en perdition, 15e de Serie A après 19 journées. Mais les joueurs de Vincenzo Italiano, profitant d'un relâchement des Napolitains, ont réduit par deux fois le score en l'espace de trois minutes en seconde mi-temps par Emmanuel Gyasi (70e) et Gennaro Acampora (73e). La formation ligure, pour la première saison de son histoire parmi l'élite italienne, l'avait emporté 2-1 à Naples en championnat le 6 janvier. L'an passé, Naples (6 Coupes nationales à son palmarès) s'était imposé en finale aux tirs au but (0-0 a.p., 4-2 t.a.b.) contre la Juventus, au stade Olympique de Rome.

Aux Pays-Bas, Jorn Brondeel, titulaire, et Mike Trésor Ndayishimiye (entré au jeu à la 89e), ont été battus par l'Ajax lors de la 19e journée d'Eredivisie sur des but de Davy Klaassen (52e), Brian Brobbey (83e) et Dusan Tadic (87e) avant que Vangelis Pavlidis n'égalise pour Willem II (62e). L'Ajax continue sa course en tête de l'Eredisivie et compte 47 points contre 43 points pour le PSV, deuxième. Willem II est toujours avant-dernier avec 10 unités.