Avant que le Real Madrid ne transfère Eden Hazard, le club n'avait pas trouvé de 'remplaçant' au quintuple Ballon d'Or.

Avec l'arrivée d'Eden Hazard, qui occupe le poste d'ailier gauche tout comme le Portugais, le Real Madrid semble avoir trouvé le joueur qui va tirer les Madrilènes vers de nouveaux sommets. Mais Hazard est-il capable d'être aussi décisif que CR7?

Selon une étude belge menée par l'Université Catholique de Leuven et par l'entreprise de 'data-intelligence' SciSports, qui ont développé un modèle scientifique servant à attribuer un score aux bonnes et aux mauvaises actions (menant à un but pour ou contre son équipe), Hazard contribuera autant, mais différemment, que Ronaldo aux succès des siens.

"La valeur d’un joueur de football est souvent déterminée en fonction des buts et des passes décisives, mais ceux-ci sont rares. En match, il y a en moyenne 1600 type d’actions différentes. Notre modèle évalue chacune de ces actions et en calcule la valeur ", explique le professeur Jesse Davis au journal de la KUL.

Cette étude a été reconnue parmi les meilleures de la plus grande conférence internationale d’explorations de données. Elle précise qu’Eden Hazard obtient un score de 0,64 pour ses matches à Chelsea durant l’année 2017-2018. Cristiano Ronaldo a quant à lui obtenu la note de 0,61 pour sa saison au Real Madrid lors de la même année.

Cependant, CR7 est impliqué uniquement en tant que buteur tandis qu’Eden Hazard est davantage impliqué dans le jeu de son équipe et récolte plus de points de par ses passes, ses dribbles et ses tirs.

Précisons que la dernière saison d'Hazard à Chelsea (2018-2019) était sa meilleure en terme de statistiques et qu'elle n'a pas été prises en compte. En toute logique, il aurait pu récolter un meilleur score en 2018-2019.

De plus, avant de comparer Hazard et Ronaldo, il faudra attendre qu'Eden ait disputé une saison entière à Madrid. Il faut toutefois souligner qu'il sera mieux entouré en capitale espagnole et qu'il pourra, dès lors, multiplier les actions décisives et ainsi devenir l'un des joueurs les plus décisifs du Real.

L’étude stipule qu’il est un bon renfort pour le Real mais ce n’est pas pour autant qu’il pourra reprendre le rôle de Ronaldo.

Messi reste le roi: deux fois plus décisif que Ronaldo

En guise de comparaison, Lionel Messi, évalué à "une classe à part", a reçu une note de 1,21 sur la saison 2017-2018. Elle signifie que son équipe marquera 1,21 but de plus que son adversaire.

D’ailleurs, le modèle a tenu à comparer les saisons de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi de 2013 à 2018.

"Messi est exceptionnel car il effectue un très grand nombre d’actions de grande valeurs", explique le doctorant Tom Decroos au journal de l’université. "Chez la plupart des joueurs, on constate un compromis (trade-off): soit ils réalisent beaucoup d'actions, mais d'une valeur moindre, comme c'est le cas par exemple de Kevin De Bruyne et de Paul Pogba. Soit ils touchent moins souvent le ballon, mais avec beaucoup d'impact, ce qui est typique d'avants comme Harry Kane, Mohamed Salah, voire Cristiano Ronaldo."