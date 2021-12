Les Diables se serviront de cette compétition pour préparer le Qatar. Leurs adversaires voient aussi la Belgique comme un vrai test.

Les Pays-Bas, la Pologne et le pays de Galles. Un mix de rivalité ancestrale, de récents affrontements difficiles et de duels face à des très grands joueurs. Voilà ce qui attend la Belgique dans le groupe 4 de la Ligue des Nations, avec des rencontres prévues en juin et en septembre 2022.

"C’est un avantage et une opportunité unique de pouvoir défier de telles nations", se réjouit Roberto Martinez. "Nous avons l’ambition de nous construire dans cette compétition en vue du Mondial tout en tentant d’atteindre le Final Four."

(...)