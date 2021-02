1-6 face aux championnes d’Europe et vice-championnes du monde, la Belgique a été remise à sa place avant d’affronter l’Allemagne, un autre ogre européen.

Les Red Flames étaient prévenues avant le match de jeudi soir : les Néerlandaises, c’est un tout au niveau que la Suisse que les Belges ont battue le 1er décembre pour assurer leur qualification pour l’Euro 2022.

A l’époque, ce match devenait alors une référence dans le schéma et le planning des Red Flames mais deux mois plus tard, l’euphorie a vite fait place à la remise en question suite à la défaite 1-6 face aux Pays-Bas.

En pleine progression, la Belgique et son staff sont conscients que l’apprentissage passe par ce genre d’étapes et pas seulement par des affrontements répétés et des larges victoires contre la Lituanie, par exemple. Un seul mot d'ordre tout au long des réactions d'après-match: le travail!

"Une claque enrichissante"

"Cette défaite nous remet un peu les pieds sur terre même si on ne s’était pas trop emballées non plus.