En 15 minutes sur la pelouse d’Arsenal, il a fait mieux qu’en 15 matchs lors de son premier passage à Chelsea. Romelu Lukaku est revenu, il a vu et il a vaincu : un but, huit tirs, trois dribbles, 43 ballons touchés, 95 % de passes réussies mais aussi de nombreux duels gagnés et un effort constant pour se démarquer, presser ou se replier en défense. Bref, du grand art.

"Je n’avais qu’une chose en tête : gagner le match et je suis ravi pour le club et les supporters", a-t-il confié à Sky Sports. "Je pense avoir été dominant. J’essaie de m’améliorer à chaque fois, j’ai un long chemin à parcourir mais aujourd’hui, c’était bien de gagner."



(...)