Cette fois, il semble que ce soit la bonne ! Après des semaines de négociations entre l’Inter Milan et Manchester United, un accord aurait été trouvé entre les deux clubs sur le transfert de Romelu Lukaku.

Selon Skysports, les Red Devils ont accepté de céder leur avant-centre contre la somme de 65 millions d’euros, assortis de 13 millions de bonus, ainsi que d’un pourcentage sur le prix de revente du Diable rouge. Celui-ci passera sa visite médicale ce jeudi avant de signer un contrat courant jusqu’en 2024.

Pendant son séjour à San Siro, le Belge devrait toucher environ 325 000 euros par semaine, soit un peu moins de 17 millions d’euros par an. Ce sont donc 92 000 euros supplémentaires (il gagnait 233 000 euros à Manchester) qui arriveront sur le compte en banque de Big Rom chaque semaine.

Ardemment désiré par Antonio Conte, qui souhaite en faire le pilier de son attaque en lieu et place de Mauro Icardi, le joueur de 26 ans ne demandait lui aussi qu’à rejoindre l’Italie depuis un bout de temps.

Mais alors que l’on croyait que le flirt entre l’attaquant et l’Inter allait se terminer sur une veste, c’est bien en Lombardie que la carrière de Big Rom se poursuivra. Tant pis pour la Juventus, qui était prête à céder Paulo Dybala pour recruter l’ancien d’Anderlecht.

L’une des sagas de l’été prend donc fin on the buzzer, alors que le mercato anglais ferme ses portes ce jeudi à 18 h. L’occasion d’ailleurs pour Manchester United de trouver in extremis le remplaçant de Lukaku. Cette dernière journée s’annonce palpitante !