La Belgique débutera sa campagne qualificative en vue du Mondial 2022 au Qatar par trois rencontres : le Pays de Galles le 24 mars, la République tchèque le 27 et la Biélorussie le 30. Les Diables se retrouveront la semaine prochaine pour préparer ces trois matchs.

Mais en plus des blessés comme Axel Witsel et Eden Hazard, Roberto Martinez devra sans doute se passer de Romelu Lukaku. L'attaquant de l'Inter est bloqué en Italie suite à deux cas positifs de covid-19 dans le noyau intériste, Stefan de Vrij et Matias Vecino.

Suite à la détection de ces cas positifs, toute activité est suspendue au moins jusqu'au 21 mars et la rencontre de ce samedi face à Sassuolo est également reportée. En outre, l'Inter a interdit à ses joueurs de répondre aux convocations de leur équipe nationale respective.

Cela constituerait une nouvelle tuile de poids pour les Diables. Derrière Lukaku, nos attaquants noir-jaune-rouge ne disputent pas une grande saison et passent la majeure partie de leur temps sur le banc. Un nouveau casse-tête en perspective pour Roberto Martinez...