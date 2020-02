Dans un derby milanais au scénario complètement fou, Romelu Lukaku a inscrit son 17ème but de la saison en Serie A. De quoi mettre le feu au vestiaire des Interistes.

Menés 0-2 à la mi-temps face à son pire ennemi l'AC Milan, les hommes d'Antonio Conte ont réalisé l'exploit de planter quatre buts en 45 minutes pour remporter le "derby della Madonnina" 4-2. Un exploit auquel Big Rom' a contribué puisqu'il a inscrit le quatrième but (son 17ème de la saison) dans le temps additionnel.

Euphorique au coup de sifflet final, Lukaku a poursuivi son show avec ses coéquipiers et le staff dans les vestiaires de San Siro. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on voit le Diable rouge mettre le feu et chanter "Qui ne saute pas n'est pas Milanais" au côté d'un Antonio Conte possédé. En légende de ce post, Romelu Lukaku a écrit la phrase suivante: "Mes frères, mon équipe. Forza Inter" . Dans un autre post, l'attaquant a indiqué qu'il y avait un "nouveau roi dans cette ville". Zlatan est désormais prévenu...

Soirée inoubliable pour l'Inter Milan.