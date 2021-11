Encore un de plus. C’est sans doute que ce que vous vous êtes dit au moment d’apprendre le plus que probable forfait de Toby Alderweireld, ce mardi, à la veille du rassemblement des Diables rouges.

Remplacé après six minutes lors de la rencontre entre Al Duhail et Al Sadd, mercredi dernier, le défenseur de 32 ans se plaint d’une douleur à la cuisse. Soigné chez Lieven Maesschalk, il ne devrait pas être en mesure de tenir sa place pour les matchs des Diables face à l’Estonie et au pays de Galles.

(...)