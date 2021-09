L’un est un génie de la passe, l’autre un finisseur exceptionnel. Tous les deux possèdent cette passion indéfectible pour le ballon rond et cette science du jeu qui en font des joueurs hors norme. Ils sont probablement les deux meilleurs footballeurs belges de ces dernières années. Ils sont en tout cas les plus décisifs (cfr. tableau ci-contre) et les mieux valorisés (100 millions d’euros selon Transfermarkt). Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne se retrouvent ce samedi, même s’ils ne se sont jamais réellement quittés depuis 12 ans.