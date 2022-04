Romelu Lukaku retrouve enfin la lumière et un peu de confiance de la part de Thomas Tuchel. Face à Arsenal, l'Allemand a décidé de faire tourner et relance le géant belge à la place de Kai Havertz.. Il s'agit de sa première titularisation depuis un mois et une rencontre de FA Cup face à Middlesbrough au cours de laquelle Big Rom' avait ouvert la marque. Pour retrouver trace d'une titularisation de Lukaku en PremIer League, il faut même remonter au 19 février.

Depuis lors, le Belge avait dû se contenter de quelques montées au jeu. Fortement critiqué par de nombreux observateurs en Angleterre en raison de son manque d'efficacité et d'impact dans le jeu des Blues, Lukaku retrouve une occasion en or de prouver qu'il a encore un avenir à Chelsea.