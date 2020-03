Romelu Lukaku s'est laissé aller au jeu des questions de ses followers sur le réseau social Instagram.

Alors qu'il n'est encore âgé que de 26 ans, Romelu Lukaku semble avoir déjà tracé son plan de carrière jusqu'à sa retraite. Sur son profil Instagram, l'attaquant de l'Inter Milan a proposé à ses followers Instagram de répondre à quelques questions. Au fil de sa story, nous pouvons apprendre plusieurs choses sur notre buteur belge. Romelu Lukaku évoque notamment le club où tout a commencé pour lui, Ruppel-Boom, mais également son meilleur souvenir dans sa carrière qui n'est autre que son but face au Portugal avec son petit frère, Jordan, à l'assist.

Au niveau de ses idoles, Lukaku fait la part belle aux attaquants légendaires de Chelsea. En effet, pour Lukaku, quand on lui demande qui sont ses idoles, il cite Nicolas Anelka et Didier Drogba. Pour lui, le meilleur milieu de terrain au monde est sans conteste Kevin De Bruyne qui a "des yeux dans le dos pour de vrai" comme il l'indique. L'attaquant de l'Inter fait la part belle à ses équipiers en sélection nationale puisque selon lui, le défenseur face auquel il a eu le plus de mal en match se nomme Jan Verthongen. Le joueur de 26 ans n'oublie pas non plus qui a été son entraîneur des attaquants avec les Diables puisqu'à la question de savoir avec quel joueur du passé il voudrait évoluer à ce jour, il cite la légende des Gunners, Thierry Henry. Son meilleur ami dans la vraie vie et au football? Yannick Bolasie !

Les supporters d'Anderlecht n'ont pas manqué de poser leurs questions également. La première demandait au joueur quand est-ce qu'il allait revenir jouer à Anderlecht. Sa réponse est pour le moins assez claire puisque Lukaku assure vouloir retourner dans son club formateur à "34 ans je pense".

© INSTAGRAM



Une autre question, dans le même genre tombait un peu plus tard puisqu'un follower demandait à Lukaku s'il comptait revenir à Anderlecht avant de prendre sa retraite. La réponse était encore assez précise puisque le Nerrazzuri a mentionné Michael Verschueren dans sa réponse et a indiqué qu'il reviendrait au club pour "minimum 2 ans".

© INSTAGRAM



Reverrons-nous Big Rom dans 8 ans dans notre championnat ? Il semble que ce soit très probable !