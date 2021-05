Romelu Lukaku est un attaquant convoité. À 28 ans, le Diable est arrivé à maturité et a étalé tout son talent et son sens du but cette saison à l'Inter Milan où il a inscrit 30 buts en 44 rencontres.

Mais avec le départ de son entraîneur Antonio Conte la semaine dernière, les rumeurs concernant un départ de la star belge ont fait surface. Ce week-end, la Gazzetta dello Sport publiait cependant que les Nerazzurri veulent à tout prix conserver l'attaquant. Pour le célèbre quotidien italien, "l'Inter chouchoute Lukaku", et souhaiterait se reconstruire autour de lui.

Pourtant, ce lundi le quotidien The Guardian faisait état d'un départ de l'ancien joueur d'Anderlecht vers... Chelsea. Thomas Tuchel rêve de remporter la Premier League avec les Blues et voudrait, pour ce faire, acquérir un attaquant de classe mondiale. Mais le journal britannique affirme néanmoins que l'opération sera compliquée pour les Blues malgré leurs moyens financiers car "l'Inter fera tout pour conserver Lukaku et cherchera d'abord à vendre Hakimi et Lautaro Martinez pour assainir ses finances."

Tuchel voudrait absolument un nouvel attaquant pour la saison prochaine en raison du mauvais rendement de Timo Werner cette saison avec Chelsea et aurait jeté son dévolu sur Lukaku. À l'heure actuelle, rien n'est fait mais l'agent du Diable rouge a été repéré dans l'Estadio Dragão de Porto lors de la finale de la Ligue des Champions.