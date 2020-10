Romelu Lukaku, le seul bon Diable, l’avait mauvaise d’avoir perdu en Angleterre, le pays où il a joué pendant neuf saisons. "On a reçu beaucoup d’occasions en première mi-temps", dit Lukaku. "On aurait dû marquer davantage de buts. On aurait pu mener par 0-3 ou même par 0-4 à la mi-temps."

Lukaku n’a pas apprécié la façon dont ses équipiers ont défendu sur les buts encaissés. "On savait que les Anglais ne seraient dangereux que sur des phases arrêtées. Et on savait qu’on avait reçu un penalty et que l’arbitre leur ferait un cadeau dès qu’il en aurait l’occasion. Nous aurions dû être plus prudents."

La seconde mi-temps ne ressemblait pas à grand-chose. Lukaku : "Moi, je trouve qu’on aurait dû mettre la pression plus haut, vu qu’on a des joueurs rapides. On a trop reculé. Quand on récupérait le ballon, on était trop loin de leur but. C’est vraiment une défaite… de merde."

Quid de son match ? "J’ai essayé de combiner avec mes coéquipiers. On a fait quelques bonnes actions, mais on n’a pas marqué. En seconde mi-temps, les dernières passes n’aboutissaient pas. J’espère qu’on pourra jouer contre l’Angleterre avec notre meilleure équipe, en novembre. Dans ce cas-là, ce sera un tout autre match."