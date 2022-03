Big Rom' vit des moments sombres du côté de Chelsea. Titulaire pour les rencontres moins importantes comme en FA Cup, l'attaquant retrouve le banc dès que les Blues affrontent un adversaire plus coriace. Une situation qui ne plaît forcément pas au Diable rouge.

"Oui, bien sûr, ce n'est pas facile pour lui en ce moment", a avoué Thomas Tuchel en conférence de presse. "Mais c'est un membre important de l'équipe. D'autres joueurs ne sont pas heureux non plus. Notre plus gros problème est que nous ne pouvons titulariser que onze joueurs. Et tous pensent qu'ils méritent d'être titulaires."

Pour comprendre le rôle de réserviste de l'ancien de l'Inter Milan, il faut surtout chercher du côté de son remplaçant. Effectivement, Kai Havertz pète le feu depuis qu'il a repris le flambeau de Romelu. Celui qui a été formé comme milieu offensif a inscrit un but contre Lille et un doublé contre Burnley.

La question est désormais de savoir s'ils peuvent jouer l'un avec l'autre? "Il y a toujours une chance pour Romelu de jouer", a voulu positiver Tuchel. "Kai peut aussi évoluer à d'autres positions. Par exemple, nous pouvons jouer avec des doubles attaquants comme en seconde période contre Burnley et Luton."

Après un transfert en grande pompe cet été, Lukaku va devoir se battre pour sa place, comme tout le monde. "Il y a toujours une chance pour que les non titulaires jouent. Cela ne vaut pas uniquement pour Romelu. Cela vaut aussi pour Timo (Werner) et parfois un autre milieu de terrain. Seule la qualité fait la différence."

Big Rom' paye donc également sa mauvaise prestation contre Crystal Palace lorsqu'il n'avait touché que sept ballons. Mais la saison est encore longue: "Romelu se bat tous les jours à l'entraînement. Comme tout le monde. Il essaye d'être aussi positif que possible. Bien évidemment, il n'apprécie pas la situation. Quel joueur aime se retrouver sur le banc? Romelu reste très professionnel et gère cela comme il peut. De mon côté, j'essaye d'être le plus respectueux possible et le soutenir comme tout le monde."

Ce jeudi, Chelsea affronte Norwich City en championnat. Et après la sortie de Thomas Tuchel, il y a fort à parier que le Diable rouge va encore retrouver le banc de touche...