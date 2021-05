Cette saison, Romelu Lukaku a été l'un des grands artisans du premier titre de champion d'Italie de l'Inter Milan depuis 2010. Depuis son arrivée dans la Botte, l'attaquant respire la confiance, inscrivant 61 buts sous la vareuse intériste.

Une réussite et une confiance que le Diable rouge n'avait pas lors de son passage à Manchester United. Pour son équipier Ashley Young, qui l'a également côtoyé à Old Trafford, les Red Devils n'auraient pas dû laisser partir Lukaku à l'été 2019 : "J'en parlais déjà à l'époque, c'était une grosse erreur", a-t-il confié à Sky Sports, "Romelu a prouvé à beaucoup de monde qu'ils avaient tort. Il a énormément travaillé pour arriver au top. Certains ont dit qu'il était trop lourd et qu'il ne pouvait pas faire ceci ou cela. Mais il est entré dans l'histoire en Italie, il a été incroyable pour l'Inter."

Pour Young, notre Diable rouge a encore passé un palier en partant en Italie : "Il était déjà fantastique en Premier League. Et on ne peut que constater que partir et faire face à un autre défi était le bon choix pour lui. Il mérite toutes les éloges qu'on lui donne."