Suivez Belgique-Angleterre en direct dès 20h45:

En cas de victoire, les Diables feront un grand pas vers le final four de cette compétition, qui se déroulera en octobre 2021. Surtout, ils ont une revanche à prendre sur l'Angleterre après la défaite du mois dernier.Pour ce nouveau match disputé à Louvain, Roberto Martinez aligne ce qui ressemble fort à une équipe type en l'absence de Carrasco, Vermaelen ou Eden Hazard. Romelu Lukaku est bel et bien aligné en pointe alors que Meunier et Thorgan Hazard occuperont les flancs. Kevin De Bruyne, lui, devrait jouer en soutien de Lukaku, aux côtés de Dries Mertens. Thibaut Courtois, lui, dispute son premier match de l'année avec l'équipe nationale.: Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Meunier, T. Hazard, Witsel, Tielemans, De Bruyne, Mertens, Lukaku: Pickford, Walker, Dier, Rice, Trippier, Mings, Chilwell, Henderson, Mount, Grealish, Kane