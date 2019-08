Les Diables se vendent bien. Et Romelu Lukaku est plus fort que les autres dans ce domaine. Le Diable est parvenu à dépasser, grâce aux 70 millions (hors bonus) de son transfert à l’Inter, la barre des 200 millions de transferts cumulés. Ces chiffres sont d’autant plus fous que l’attaquant des Diables a tout juste 26 ans et peut encore rêver d’un ou deux gros transferts à l’avenir. Deux, voire trois, Diables pourraient le dépasser à l’avenir. Kevin de Bruyne totalise déjà 106 millions et est à Manchester City depuis plusieurs années déjà. Si un club doit racheter son contrat, ça risque de chiffrer. Eden Hazard pourrait encore vivre un gros transfert mais vient à peine d’arriver au Real Madrid.

Avec ses 71 millions cumulés à 22 ans, Tielemans pourrait bien coiffer tout le monde au poteau en fin de compte. Leicester vient de sortir 45 millions pour le médian, qui, s’il fait quelques bonnes saisons chez les Foxes, pourrait être vendu pour un énorme montant.