Qui aurait cru, quand Romelu Lukaku avait 15 ans, qu’il jouerait déjà son 100e match en équipe nationale, 12 ans et demi plus tard ? Et pourtant, à l’époque, on sentait déjà qu’on avait à faire à un sacré phénomène.

La preuve : le 5 mars 2009, nous avons publié une très grande interview de celui qui n’était qu’un adolescent dans nos pages. La DH était d’ailleurs le premier journal dans lequel Lukaku s’était exprimé. La saison 2008-2009 était celle de l’élimination d’Anderlecht contre Bate Borisov en préliminaires de la Ligue des champions. (...)